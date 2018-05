Adunata 2018 a Trento, un’edizione straordinaria di Vt di 48 pagine

Con un’edizione straordinaria di 48 pagine in edicola da oggi 4 maggio 2018, incorniciata da una testata per l’occasione tricolore, Vita Trentina introduce i temi della 91a Adunata nazionale degli Alpini illustrando la presenza alpina sul nostro territorio attraverso i ritratti di sette alpini doc, persone semplici che nei paesi trentini si sono distinti per generosità e impegno sociale.

Nel dare il “bentornati” agli alpini dopo l’adunata del 1987 – rivisitata dall’album fotografico di Gianni Zotta – il direttore Diego Andreatta prende spunto da uno scritto dell’indimenticabile cappellano alpino don Onorio Spada che ancora nel 1953 si augurava che “la penna nera potesse diventare sempre di più segno di pace, lavoro e fraternità”.

Per lo speciale di Vita Trentina l’Arcivescovo Lauro Tisi ha scritto un messaggio in cui dice di guardare agli alpini come “ad uno scrigno di valori importanti” e afferma fra l’altro: “La solidità dei vostri raduni, la voglia di “esserci”, rilancia anzitutto il tema della partecipazione, vera urgenza sociale”.

Il numero monografico, corredato da una sintetica guida all’Adunata ed ai suoi luoghi, è impreziosito anche da un commento di don Bepi Grosselli sul canto “Tapum”, da un’intervista al direttore de “L’Alpino” don Bruno Fasani e al presidente nazionale Sebastiano Favero, e da una presentazione della chiesetta alpina di Santa Zita sull'altopiano delle Vezzena.