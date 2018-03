Trento, atto vandalico contro il Tribunale

Indagini in corso per risalire agli autori che nella notte hanno infranto le vetrate al piano terra del Palazzo di Giustizia di Trento.La sirena del sistema antintrusione si è attivata alle tre del mattino. Sul posto immediato l'intervento delle forze dell'ordine. Non sono state rilevate effrazioni.

L'atto di vandalismo è stato condannato dal presidente della Provincia autonoma di Trento Ugo Rossi, che ha sentito in mattinata il procuratore generale Giovanni Ilarda, manifestando la solidarietà delle istituzioni provinciali. "Episodi del genere sono inaccettabili e vanno sempre condannati con fermezza. Lo sono a maggior ragione in questo caso, perché la giustizia è al servizio di tutti i cittadini".

Oggi a mezzogiorno si insedia il nuovo procuratore Sandro Raimondi.