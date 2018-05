Bertagni 1882, dallo stabilimento di Avio esce il primo tortellino

Si riaccendono le macchine impastatrici. I 33 addetti, quasi tutti ex Malgara, cresceranno ancora prima dell’estate.

Riparte la produzione di pasta ripiena a Borghetto di Avio. È stato inaugurato ieri lo stabilimento Bertagni 1882 laddove un tempo fu scritta la gloriosa storia di PAF e quella, decisamente meno edificante, di Malgara Chiari & Forti.

Antonio Marchetti - patron del gruppo vicentino con 130 anni di storia, 250 dipendenti e un fatturato di circa 70 milioni di euro - ha consegnato simbolicamente al vicepresidente della Provincia autonoma di Trento Alessandro Olivi le prime confezioni di tortellini prodotte nel pastificio, completamente reindustrializzato grazie al supporto di Trentino Sviluppo, in virtù dell’intesa siglata nel maggio 2017. Accanto a loro il consigliere delegato di Trentino Sviluppo Sergio Anzelini, il sindaco di Avio Federico Secchi, il segretario dell’Associazione italiana Produttori Pasta Fresca Justo Bonetto, ma soprattutto i 33 addetti, di cui 28 già dipendenti Malgara, impiegati da Bertagni 1882. Cinque di loro hanno iniziato proprio ieri ed altre assunzioni sono previste entro l’estate, quando la linea produttiva lavorerà a pieno ritmo su tre turni, fino a riassorbire il numero di lavoratori (78) rimasti disoccupati dopo il fallimento e la chiusura, nel 2016, di Malgara Chiari & Forti.

“In questo stabilimento – ha spiegato il patron del gruppo Marchetti – abbiamo investito il meglio della nostra tecnologia” (Ascolta audio qui sotto)

Altissimi gli standard igienico-sanitari approntati da Bertagni 1882 che ad Avio ha costruito una vera e propria “clean room” per la lavorazione della pasta fresca ripiena, dotata dei più moderni impianti di climatizzazione e pulizia dell’aria. “Per noi – spiega Enrico Bolla, l’altro socio di Bertagni 1882 – questo è un progetto pilota in cui sperimentare le più moderne tecnologie disponibili sul mercato e in gran parte progettate e realizzate da noi stessi”. (Ascolta audio qui sotto)