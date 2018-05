Cassa integrazione per la Tim

La Tim ha avviato la procedura di cassa integrazione straordinaria per riorganizzazione aziendale: in Trentino interesserà 220 dipendenti. Lo rende noto la Cgil, con i referenti del comparto Lavoratori della Comunicazione.

Tempi brevi quelli annunciati: la cassa integrazione scatterà il 18 giugno e verrà aperta per un anno. C'è tempo dunque un mese per la trattativa tra azienda e organizzazioni sindacali per trovare un accordo diverso.

"Per quanto ci riguarda faremo tutto il possibile per evitare l'applicazione di questa misura", dice Norma Marighetti della Slc Cgil del Trentino (ascolta qui sotto)