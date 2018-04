Alpini, divieti e limitazioni al traffico

Nei giorni dell'Adunata la città sarà divisa in tre zone: rossa, arancio e blu. In arrivo, in questi giorni, nelle case dei cittadini una lettera informativa con tutte le istruzioni. Il comune invita a spostarsi con i mezzi pubblici

Alpini. In vista dell’Adunata nazionale in programma a Trento dall’11 al 13 maggio, il comune capoluogo ha disposto divieti e limitazioni al traffico in città. In arrivo, in questi giorni, nelle case dei cittadini una lettera informativa con tutte le istruzioni.

Manca poco più di un mese all’Adunata nazionale delle penne nere, che porterà a Trento oltre 600 mila persone. Il comune di Trento ha disposto un piano di divieti e di limitazioni al traffico per le giornate clou. La città sarà divisa in tre zone: nella zona rossa, che comprende l’area del centro storico, la chiusura al traffico inizierà a partire dalle 20 di mercoledì 9 maggio; nella zona arancio, che comprende l’area della stazione ferroviaria, di via Sanseverino, ma anche via Piave e Corso Tre Novembre, la chiusura avverrà da mezzogiorno di venerdì 11 maggio; infine la zona blu (area di San Pio X, via Veneto e via Monte Baldo), dove le limitazioni scattano dalle 20 di sabato 12 maggio. Nelle varie zone scatterà il divieto di transito per tutti i veicoli e il divieto di sosta. L'accesso all'aree dell’adunata è consentito esclusivamente a piedi.

Per i residenti nelle area rossa, ad ogni nucleo familiare viene rilasciato un permesso e 1 ticket per parcheggio in struttura (solo per chi è in possesso di un permesso Ztl di sosta su suolo pubblico o privato). Per la zona arancio ad ogni famiglia residente viene rilasciato 1 permesso che consente di accedere e sostare negli spazi disponibili, eccetto domenica 13 maggio. Non verrà invece distribuito alcun permesso specifico per la zona blu, destinata ad accogliere i partecipanti alla sfilata. Ai residenti della Zona Blu sarà riservato, fino ai limiti della capienza, a partire dalle ore 18 di sabato 12 maggio, l'utilizzo del parcheggio Monte Baldo e degli spazi in via dei Tigli.

Viste le limitazione e i divieti, il consiglio è dunque quello di spostarsi con i mezzi pubblici o a piedi.