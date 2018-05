Campi della legalità, fino al 20 maggio aperte le iscrizioni

Due le mete di quest'anno: Corleone (Palermo) dal 16 al 26 luglio e Riace (Reggio Calabria) dal 7 al 17 luglio. La Malfa: "Per i giovani un'occasione per sperimentarsi in azioni concrete contro l'illegalità"

C'è tempo fino al 20 maggio per iscriversi all'edizione 2018 dei campi della legalità organizzati dal Trentino. L'iniziativa, come spiega la Spi Cgil in una nota, è rivolta a 26 ragazzi e ragazze tra i 16 e i 25 della provincia. Quest'anno i campi avranno una doppia meta, Riace dal 10 al 17 luglio e Corleone dal 16 al 26 luglio.

I campi della legalità, viene sottolineato, sono un'esperienza di impegno e di formazione sui terreni e i beni confiscati alle mafie ed ora gestiti dalle cooperative sociali e dalle associazioni. Per i giovani che vi partecipano sono un'occasione per sperimentarsi in azioni concrete contro l'illegalità. L'obiettivo principale è diffondere una cultura fondata sulla legalità democratica e sulla giustizia sociale, che possa efficacemente contrapporsi alla cultura della violenza, del privilegio e del ricatto. Oltre al lavoro sui terreni i giovani saranno coinvolti in attività formative, incontri con personalità impegnate nella lotta alla mafia e visite alla scoperta del territorio.

In regione il progetto è promosso da Arci del Trentino, Arciragazzi Bolzano, Cooperativa Altrimondi e Spi Trentino con il contributo dell'assessorato alle politiche giovanili della Provincia autonoma di Trento e dell'ufficio giovani della Provincia autonoma di Bolzano.

Andrea La Malfa, presidente dell'Arci del Trentino. (ascolta qui sotto)