Torre civica, al via il restauro

Al via il restauro della Torre Civica di Trento, colpita da un grave incendio il 4 agosto del 2015. L'intervento di restauro, che si concentrerà nella parte alta della torre, dove si sono verificati i maggiori danni, interesserà i paramenti murari in pietra e intonaco e i manufatti in legno danneggiati. Sono anche previsti alcuni interventi localizzati di riparazione e rinforzo strutturale.

Dal punto vista esecutivo il lavoro più significativo, come spiegato dal Comune, consiste nella realizzazione della nuova scala in acciaio che oltre a ripristinare i collegamenti interni della torre, consentirà di raggiungere il punto panoramico, da cui sarà possibile avere una visuale a 360°sulla città di Trento.Il Comune spiega che, al centro della cella campanaria, sarà realizzata una nuova incastellatura in legno di larice sulla quale sarà posta la nuova campana della “Renga”. La campana settecentesca, che a causa delle altissime temperature ha subìto danni irreparabili e compromesso il suo il suo recupero funzionale, sarà calata all'interno della Torre civica e collocata all'ottavo livello. L'intervento prevede inoltre il ripristino dei meccanismi per il suono della campana e il funzionamento degli orologi, oltre a un nuovo impianto di illuminazione e rilevazione incendi. L'importo complessivo di progetto ammonta a complessivi 400mila euro; i lavori dureranno 180 giorni.