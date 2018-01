Corso per tecnico delle bevande, oggi il via

Parte oggi alla Fondazione Mach di San Michele all’Adige il corso post-diploma per tecnico superiore della produzione, trasformazione, valorizzazione dei prodotti agri-food.

Il corso di durata biennale conta 20 iscritti, provenienti per lo più dal Trentino, ma anche da Alto Adige e Veneto, e forma esperti specializzati nella produzione di bevande, in particolare distillati, sidro, birra e succhi di frutta.

Il corso di alta formazione professionale rappresenta una novità nel panorama formativo. Grazie a questo corso i tecnici saranno in grado di gestire l’intera filiera, dalla scelta delle materie prime, passando per la trasformazione fino alla promozione e valutazione dei prodotti.