Donne in politica, al via il corso

L’iniziativa, dal titolo “Professione: politica. Più partecipazione attiva delle donne per una effettiva democrazia paritaria”, intende fornire una varietà di conoscenze e competenze specifiche, in campi come leadership al femminile, strategia elettorale, comunicazione in pubblico e crowdfunding.

Donne in politica. Sì, ma come? Il Centro di Studi Interdisciplinari di Genere dell’Università di Trento, con il supporto della Provincia autonoma di Trento, lancia un corso di quattro settimane rivolto in particolare alle donne motivate a impegnarsi attivamente in politica e a costruire contesti paritari da un punto di vista di genere.

Il corso sarà presentato oggi in Rettorato. Interverranno Barbara Poggio, prorettrice alle politiche di equità e diversità dell’Università di Trento, e Alessia Donà, docente responsabile del corso Professione: politica.