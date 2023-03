Da venerdì 19 a domenica 21 maggio si terrà la 32ª edizione della “Mostra del Teroldego Rotaliano”, un’occasione per unire gli amanti del vino e gli appassionati.

Si tratta di tre giorni dedicati al “principe dei vini trentini”, organizzati dalla Pro Loco di Mezzocorona con il supporto di Trentino Marketing, il coordinamento della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino – nell’ambito della promozione delle iniziative enologiche provinciali denominate #trentinowinefest – e con la collaborazione di Consorzio Vini del Trentino e Consorzio Turistico Piana Rotaliana Königsberg.

La storia del Teroldego è legata alla Piana Rotaliana, unica zona di produzione, a nord di Trento, dove la sua presenza è documentata dal 1300. Prima DOC riconosciuta in provincia nel 1971 con l’appellativo “Rotaliano”, oggi è uno dei vini simbolo del Trentino. Definito “sangue del Drago” – rimando alla storia del Basilisco, spaventoso animale che tiranneggiava la Piana Rotaliana e dalle cui gocce di sangue, secondo la leggenda, germogliarono i primi ceppi di questa varietà – è un vino dal profumo di mora selvatica con note di mirtillo, lampone e viola.

Il luogo scelto per l’evento si riconferma Mezzocorona, cittadina della Piana Rotaliana a nord del capoluogo, alla corte del seicentesco Palazzo Martini. Come da tradizione, l’evento proporrà esclusive masterclass e degustazioni guidate, e non mancherà la possibilità di assaggiare liberamente le tante interpretazioni di Teroldego proposte per l’occasione. La grande novità è l’anteprima dell’annata 2022 sia con degustazione delle produzioni già imbottigliate, sia con l’opportunità di effettuare assaggi di botte di quelle destinate a diventare delle riserve.

I tasting liberi serali saranno accompagnati da musica live e proposte culinarie firmate dai ristoranti del territorio. Food&beverage di qualità saranno protagonisti anche del pranzo della domenica, che accompagnerà la chiusura della manifestazione nel tardo pomeriggio. Come sempre, la “Mostra del Teroldego” rappresenta anche un’imperdibile occasione per conoscere da vicino il territorio, tra tour guidati in bicicletta lungo il Giro del Vino 50, organizzati dal Consorzio Turistico Piana Rotaliana Königsberg (dettagli su www.pianarotaliana.it), e le Esperienze di Gusto della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino, a piedi, in bici o in treno (dettagli su www.tastetrentino.it).