“Le Vie della Pace”: torna lo spettacolo di canto e riflessione con il Coro La Valle

Sabato 24 febbraio alle ore 20.30 nella chiesa di San Biagio di Lisignago, in Valle di Cembra, sarà nuovamente proposto “Le Vie della Pace”, spettacolo di riflessione, canto, musica immagini ideato e proposto dal Coro La Valle all’interno del progetto culturale “Ricercando la pace”. L’importante tema, collocato nel difficile e delicato periodo che l’Europa sta vivendo purtroppo da molti mesi, verrà posto in rilievo in collegamento al recente centenario della morte del beato Carlo d’Asburgo-Este (Persenburg 1887- Madeira 1922), ultimo sovrano di quel contesto imperiale austriaco che fino al 1918 ricomprendeva anche l’attuale territorio trentino. Carlo, proclamato “beato” per la chiesa cattolica nel 2004 dall’allora Pontefice Giovanni Paolo II e indicato come particolare protettore dell’ambito politico, si adoperò fortemente negli anni del suo regno (1916-1918) per la fine del Primo Conflitto Mondiale e la pace europea.

Lo spettacolo “Le Vie della pace. Conflitti e dialogo in Europa attraverso la figura del Beato Carlo d’Asburgo” di sabato 24 febbraio, patrocinato dal Comune di Cembra-Lisignago, dalla Parrocchia di Lisignago e con la collaborazione della locale Pro Loco e Circolo Anziani, vedrà succedersi dieci diversi “quadri”, ognuno dei quali presenta una breve introduzione storica e quindi la lettura di brani di testimonianze sull’impegno per la pace di Carlo: dalla moglie Zita, a personaggi culturali dell’epoca, pontefici, fino a conosciuti politici come Winston Churchill.

Dieci saranno i canti a tema eseguiti dal Coro La Valle di Sover, formazione mista di trenta elementi diretti da Roberto Bazzanella, coordinatore artistico dell’iniziativa, e dalle voci bianche della sezione giovanile del “La Valle” insieme a giovani musicisti dell’Orchestrina del gruppo corale. Le esecuzioni corali, con testi ricercati, accompagnate dalla proiezione di un centinaio di immagini d’epoca, aiuteranno ad approfondire le dolorose ricadute nella società e nelle comunità dei tristi periodi di guerra e i benefici che apporta invece, nelle vite quotidiane delle persone, la pace.

Le offerte raccolte in questa occasione saranno destinate ad “Ester nel cuore”, a sostegno dei famigliari di Ester Palmieri, tragicamente scomparsa lo scorso gennaio e già corista del La Valle. Lo spettacolo, che vede il suo settimo allestimento, vista la risonanza avuta, sarà riproposto dal “Coro La Valle” in Austria, ad Innsbruck, il 25 maggio prossimo in collaborazione con la Scuola Musicale del Tirolo austriaco e la Diocesi locale.