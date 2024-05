A Tenna nel weekend la tradizionale sagra “Bela de Magio”

A Tenna oltre 600 persone per ascoltare l’Orchestra Haydn guidata dalla direttrice Beatrice Venezi

Oltre 600 persone hanno assistito ieri sera, mercoledì 9 agosto, al concerto dell’Orchestra Haydn, guidata dalla direttrice Beatrice Venezi. L’Orchestra si è esibita nella grande distesa verde di Tenna, in località Alberé, per ricordare il momento in cui la tempesta Vaia ha cancellato le tracce del bosco. Il concerto, infatti, aveva come titolo “Vaia: una […]