A Trento e a Rovereto Loredana Macchietti ricorderà il marito Gianni Minà

Loredana Macchietti Minà, moglie del giornalista Gianni Minà, martedì 4 giugno sarà a Trento (alle 20.30 presso la sala della Fondazione Caritro in via Calepina, 1) e mercoledì 5 giugno a Rovereto (alle 18.30 presso la Sala riunioni del Centro Civico Brione, in via Silvio Pellico, 16) per presentare il libro “Fidel. Un dialogo lungo trent’anni”.

Il libro, recentemente edito da Minimum Fax, raccoglie per la prima volta le quattro interviste realizzate negli anni da Gianni Minà a Fidel Castro, un’occasione unica per riflettere su una Rivoluzione tra le più longeve della storia.

“Sarebbe riduttivo definire Loredana come mio braccio destro, perché non è così. È stata, di volta in volta, editore, produttore, curatore di tutti i progetti realizzati negli ultimi tre decenni – disse Minà della moglie ad Articolo 21 -. Mi limito a dire che molti progetti, senza la sua caparbietà, non avrebbero mai visto la luce”.

I due incontri sono organizzati dal Circolo di Trento “Ernesto Che Guevara” dell’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba, con la collaborazione dell’ANPI del Trentino e dell’associazione Filorosso.