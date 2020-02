Mediterraneo frontiera di vita

“Il Mediterraneo dovrebbe essere ancora sorgente di vita e non tomba per chi tenta di attraversarlo”

Mare Mediterraneo. Foto Agensir

Il dialogo è tra persone, non tra religioni, e lo si coltiva cogliendo ogni occasione di incontro. È il messaggio emerso dal partecipatissimo incontro con padre Francesco Patton, dal 2016 Custode di Terra Santa, dedicato a "Gerusalemme, una città condivisa perché non sia divisa" promosso dalla Diocesi e svoltosi lunedì 10 febbraio, all'Oratorio del Duomo, a Trento (vedi VT n. 7/2020). Il francescano trentino ha proseguito il suo viaggio in Italia con la visita alla Casa di formazione di Montefalco e a La Verna, con tappa a Chiusi per un incontro sul significato attuale del pellegrinaggio di pace di San Francesco a Damietta e dell'incontro con il Sultano Malek al-Kamel, di cui l'anno scorso si sono ricordati gli 800 anni, e quindi a Bari, prima di rientrare a Gerusalemme.

Mercoledì 19 febbraio, nella città pugliese, "ponte" fra Oriente e Occidente, si è aperto l'incontro di riflessione e spiritualità "Mediterraneo, frontiera di pace", promosso dalla Cei con Papa Francesco, che si concluderà domenica 23. Vi partecipano 58 vescovi cattolici di 20 Paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Tra gli invitati, anche il Custode di Terra Santa, l'Amministratore Apostolico del Patriarcato Latino di Gerusalemme monsignor Pierbattista Pizzaballa, il Vescovo emerito di Trento monsignor Luigi Bressan. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parteciperà alla messa celebrata domenica 23 febbraio da Papa Bergoglio.

“La Custodia di Terra Santa è presente in molti Paesi che si affacciano sul Mediterraneo e ci sono guerre che li mettono alla prova, dal conflitto israelo-palestinese a quelli in Siria, Iraq e Libia", osserva padre Patton. “Per secoli questo mare è stato un veicolo di civiltà e di scambi commerciali, culturali e religiosi; lo stesso Cristianesimo si è diffuso grazie al suo essere elemento d'unione e, come ricorda spesso Papa Francesco, il Mediterraneo dovrebbe essere ancora sorgente di vita e non tomba per chi tenta di attraversarlo".

Un anno fa, ad Abu Dhabi, il 4 febbraio 2019, Papa Francesco e l'imam di Al-Azhar Ahamad al-Tayyib hanno firmato lo storico "Documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune", l'inizio di un dialogo al di là del credo religioso.

“Quello è stato davvero un documento storico. Ora va approfondito e interiorizzato. Noi cerchiamo di farlo nelle nostre scuole e quest'anno organizzeremo a Gerusalemme una due giorni di studio che unisca i temi della Laudato Sii con quelli del documento di Abu Dhabi, cercando di coinvolgere relatori cristiani, ebrei e musulmani. I suoi contenuti sono un'ottima base di partenza per una cooperazione fraterna tra i credenti di tutte le religioni e vanno implementati. Sarebbe importante organizzare incontri come quello di Bari con musulmani ed ebrei per vedere quali ricadute operative potrebbe avere il documento per i popoli e i credenti che vivono sulle varie sponde del Mediterraneo”.

Ad un convegno nel primo anniversario della firma di quel Documento è stato presentato un codice etico, con l'auspicio che diventi un codice etico internazionale per i media.

“Ben venga il codice etico per tutti coloro che operano nel campo della comunicazione. Oltre a ciò, è necessario che i luoghi di formazione religiosa di tutte le religioni e le scuole diventino spazi di educazione al rispetto reciproco, al superamento dei pregiudizi e alla cooperazione per la pace”.

In questi anni, vivere la parola fratellanza a Gerusalemme cosa ha significato?

“Cogliere ogni possibile occasione di incontro in una realtà dai molteplici volti, non aver paura dell'altro e contemporaneamente coltivare un interiore senso di fiducia che un giorno questa città, 'madre di tutti i popoli', vedrà tutti i suoi figli relazionarsi tra loro in modo fraterno. Nell'ufficio del Direttore delle nostre scuole c'è un grande quadro, opera di un ebreo brasiliano, donato da un cristiano palestinese di Betlemme: raffigura Gerusalemme, con i luoghi di culto dell'Ebraismo, del Cristianesimo e dell'Islam e tanti ebrei, cristiani e musulmani di ogni età che conversano fraternamente sotto un arcobaleno. Credo che, nonostante i segni contrari e scoraggianti del presente, Dio realizzerà questa profezia di pace e di fraternità”.