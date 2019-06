Meteo, temperature torride in provincia. Rovereto città più calda del Trentino

Dopo il maggio più piovoso e molto più freddo della norma, giugno regala giornate torride. A Rovereto ieri si sono toccate le punte più alte, come documenta lo scatto del nostro fotografo Gianni Zotta in via Manzoni.

Un'alta pressione di origine africana, segnala Meteo Trentino (www.meteotrentino.it), determinerà temperature elevate fino a domenica 30 giugno. Le temperature sono previste in aumento su tutto il territorio provinciale. In valle dell'Adige si prevedono valori massimi superiori ai 35°C, con punte fino a 38-40°C.

Con temperature così elevate, la presenza combinata di umidità nell’aria può essere fonte di disagio.