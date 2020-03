Curiosità e creatività non si fermano

Muse FabLab

Com’è cambiata la vostra vita quotidiana e le vostre relazioni con parenti e amici? Come è cambiato il vostro modo di lavorare e di studiare? Cosa pensate di quello che sta accadendo? A causa dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19, le Gallerie, il Museo dell'Aeronautica G.Caproni e la biblioteca del Museo storico del Trentino sono chiusi, ma la creatività non si ferma e il 15 marzo la Fondazione ha lanciato la campagna #noirestiamoacasa ma #facciamomemoria: "Abbiamo bisogno del vostro aiuto per tenere traccia di questo momento storico. Inviateci un video, un audio, una fotografia, una mail o il vostro diario di questi giorni. Conserviamo oggi per raccontarlo domani. Scriveteci una mail: facciamomemoria@museostorico.it, un messaggio su Facebook,WhatsApp: 328.3807029 indicando l'oggetto #facciamomemoria, e il vostro nome e cognome".

Mille cose da fare a casa

Anche il Museo Diocesano Tridentino e le sue sedi rimarranno chiusi al pubblico fino al prossimo 3 aprile, ma la direttrice Primerano e il suo staff continuano a dialogare attraverso Internet, in attesa di rivedere presto le sale di nuovo affollate. Sulla pagina Facebook del Museo si trovano suggerimenti sulle #cosedafareacasa: per esempio, gli splendidi ricami boemi risalenti al 1390-1391 custoditi in Museo possono essere un invito a dedicarsi all'arte del ricamo, e le immagini postate delle fotografie storiche provenienti dal fondo fotografico, di cui a breve inizieranno catalogazione e digitalizzazione, fanno fare un viaggio nel tempo e nel territorio del Trentino, accompagnate da indovinelli sui luoghi della Trento che fu, mentre piccoli giochi aiutano i più piccoli a vedere le opere d'arte con occhi più attenti. La biblioteca virtuale si arricchirà di giorno in giorno e sul sito museodiocesanotridentino.it/articoli/cosedafareacasasi trovano alcuni materiali scaricabili gratuitamente in formato pdf, come le puntate in cui è narrata la storia di Simonino da Trento, a cui è dedicata la mostra al momento sospesa.

Pillole di scienza con FBK

Anche la produzione di conoscenza non si ferma e la Fondazione Bruno Kessler ha realizzato un portale, www.fbk.eu/it/initiative/menoviruspiuconoscenza, dove è possibile consultare ricerche, riflessioni e studi scientifici internazionali dei ricercatori FBK dedicati al Covid-19, progetti umanistici per studiare le reazioni alle epidemie e pandemie nella storia, riflessioni filosofiche e una selezione di materiali divulgativi, dedicati sia agli adulti sia ai bambini, dalle conferenze con Piero Angela alle pillole di scienza dei ricercatori, dalle lezioni sul futuro, ai racconti per i più piccoli, con la possibilità di visitare virtualmente i laboratori al link: bit.ly/FBKvirtualtour.

Biblioteca, lezioni online

Come possiamo usare i servizi della biblioteca quando è chiusa? La Biblioteca comunale di Trento informa che la biblioteca digitale è sempre aperta e, per sapere tutto su come funziona, il portale di MediaLibraryOnLine (MLOL) ha organizzato dei webinar, ossia delle lezioni online, per imparare a utilizzare al meglio questo strumento: gli appuntamenti, iniziati il 16 e il 18 marzo, proseguiranno il 20, il 24 e il 26 marzo per scoprire “Come leggere giornali online”, “Gli audiolibri, il cinema e la musica” e “Le Risorse Open su MLOL”. Per iscriversi:

https://bibcom.trento.it/Servizi/MediaLibraryOnLine-MLOL.

L'iscrizione a MLOL è gratuita, basta avere la tessera della Biblioteca. Si può richiedere l'iscrizione in ogni sede della biblioteca, sia in via Roma che nelle sedi periferiche, inviando la richiesta di iscrizione all'indirizzoinfo@bibcom.trento.it o a quello di una sede periferica indicando nome, cognome e numero di tessera della biblioteca.

Un pomeriggio da programmare

Per ragazzi e ragazze dagli otto anni in su, ma anche per insegnanti e appassionati il Muse - Museo delle scienze di Trento propone "Un pomeriggio da programmare": ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì alle 15, in diretta dalla pagina Facebook del Museo delle Scienze, Gianluca Lopez, il maker del Muse FabLab, insegna a realizzare un mini-videogioco, ad animare una grafica e perfino a disegnare in 3D. Inoltre, il museo sta predisponendo un programma di attività "a distanza" per pubblico e scuole.

Visita virtuale

Tantissime le iniziative messe in atto dal Mart, il Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto, contrassegnate dall'hashtag #museichiusimuseiaperti. Da domenica 15 marzo, ad esempio, i laboratori per le famiglie diventano "Little Mart a casa tua", così i più piccoli possono esercitare la loro creatività da casa, seguiti dai maestri del Mart. E su Google Arts & Culture è possibile visitare virtualmente il museo attraverso i suoi capolavori. Informazioni: www.mart.trento.it.