Il coronavirus dell'economia

Borsa. Foto Afp/Sir

Italia, la recessione è alle porte. Investito da un'emergenza che da sanitaria è diventata sociale, psicologica ed economica, il nostro Paese, forte esportatore e protagonista del turismo, è molto esposto. Le micro e piccole imprese appaiono particolarmente esposte, anche per la ridotta capacità di resistere alla brusca contrazione della domanda. Imprese, associazioni sindacali, professionali e imprenditoriali hanno provato a conteggiare i possibili danni di questa nuova crisi. E le loro proiezioni sono preoccupanti su tutti i comparti produttivi e di servizio.

Anche in Trentino – Alto Adige cresce la preoccupazione delle categorie economiche e dei sindacati per l'impatto del coronavirus sull’economia e sull'occupazione. Alle Province autonome di Trento e di Bolzano si chiedono misure energiche per assorbire i contraccolpi di una situazione per molti versi inedita. Martedì 3 si è svolto un vertice tra Provincia di Trento e imprenditori; ma non c'erano i sindacati. “Inaccettabile”, stigmatizzano Cgil Cisl Uil in una nota dei segretari generali Grosselli (Cgil), Bezzi (Cisl) e Alotti (Uil): “La Giunta provinciale esclude dal confronto sulle misure anticrisi chi rappresenta le 190mila lavoratrici e lavoratori dipendenti in Trentino”. E incalzano: “La Provincia non solo non ha stanziato un euro per tutelare le lavoratrici ed i lavoratori colpiti dall’emergenza, ma ha pure tagliato i trasferimenti all'Agenzia del Lavoro. Le uniche risorse disponibili sono statali e quelle del Fondo di Solidarietà del Trentino, frutto in larghissima parte dei versamenti di lavoratori ed imprese e costruito nella scorsa legislatura grazie all’impegno del governo provinciale e delle parti sociali, è bene ricordarlo”.

Quella delle categorie economiche e produttive è una preoccupazione reale, che merita la massima attenzione, osserva la Scuola di economia civile (Sec), impresa a finalità sociale che studia e promuove l'ecosistema dell'economia civile che in Italia è ricco, sviluppato e diversificato, che in un “Appello alla società civile” invoca una nuova responsabilità d'impresa: “È questo il momento di dimostrare che lo Stato siamo noi. E che la responsabilità sociale di impresa non è solo uno strumento di marketing ma è una pratica reale che si attiva soprattutto nel momento della crisi”. Una grande occasione, conclude l'appello, per mostrare “generosità e creatività”, costruendo “nuove reti, relazioni di reciprocità, percorsi di mutuo sostegno, tra imprese del Nord e del Sud, nei territori e nelle città”.

Tra i settori più danneggiati, il turismo. Il Ministero degli Affari Esteri lamenta una “preoccupante proliferazione di notizie inaccurate ed allarmistiche” sulla situazione sanitaria in Italia e attraverso le ambasciate e i consolati cerca di veicolare in tutto il mondo informazioni sul reale impatto del coronavirus. Ciò nonostante è nutrito il numero di Paesi che hanno comunicato il divieto di ingresso ai cittadini italiani. Fa il punto della situazione Giorgio Beretta in un articolo su unimondo.org, rilevando un dato singolare: nell'elenco figurano non solo noti “paradisi delle vacanze” e Paesi di interesse turistico, ma anche Nazioni “partner commerciali di primo piano dell’Italia nell’area mediorientale: Arabia Saudita, Turkmenistan, Kuwait e Israele”. L'elemento in comune: “sono tra i maggiori acquirenti di armamenti italiani”. “Che sia il desiderio di non compromettere nuovi affari nel settore militare a spiegare la ritrosia della Farnesina a far sentire le proprie rimostranze ai paesi che hanno vietato l’accesso ai nostri concittadini?”, azzarda Beretta, concludendo: “dobbiamo pensare che la politica estera sia dettata – come molti dicono – da ENI e Leonardo?”.