“Con Zeppelin prendiamo il volo...”

Zeppelin, il campo regionale degli scout dell'Agesci del Trentino-Alto Adige, che si tiene a Lavarone dal 10 al 18 agosto, è l’opportunità per vivere da protagonisti e imparare a progettare in maniera efficace. Alla fine del campo i giovani scout riusciranno a sciogliere i nodi che li bloccano e a volare alto, abbandonando le cose di poco valore che non permettono di prendere il volo. Una sfida personale dentro una sfida associativa.