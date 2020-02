Dialogo interrotto

La bella esperienza di integrazione dei migranti in Trentino ha subito una battuta d'arresto pesante, dopo i tagli decisi dalla Giunta provinciale di Trento e per le conseguenze dei cosiddetti “decreti sicurezza”. A perderci, dicono volontari e responsabili del cartello di associazioni “Rete Italiano a Trento”, è la comunità tutta.

Una lezione di italiano alla scuola Penny Wirton. Foto Gianni Zotta

Ci perdono gli albergatori, che chiamano le associazioni chiedendo di attivare corsi perché non trovano lavoratori che parlino italiano per coprire le attività stagionali.

Ci rimette l’Agenzia del lavoro, che chiede ai volontari di attrezzare dal punto di vista linguistico le persone in cerca di lavoro, supplendo così alle carenze dell'ente pubblico (ma il volontariato, rimarca Sara Ballardini di Liberalaparola, non può e non deve sostituire l'ente pubblico nell'erogazione di un servizio fondamentale”, posto che i centri di Educazione degli Adulti da soli non bastano).

Ci perde tutta la comunità, perché tagliare i fondi per i corsi di italiano e dell’accoglienza “riduce la coesione sociale e promuove la povertà”, scrivono i volontari della Rete Italiano a Trento in una lettera aperta indirizzata alla Giunta provincia, alla Giunta comunale di Trento e ai rappresentati politici e istituzionali. “Ci risulta evidente che questa povertà imposta 'per legge' è cieca e sorda soprattutto verso il futuro prossimo”, Dire che sono arrabbiati è dire poco. Ma sono pure amareggiati, perché vedono un'esperienza promettente gettata alle ortiche. “Ci rendiamo conto che qualcosa di strutturale è stato tolto, impoverendo la comunità intera e togliendo a persone che hanno diritto all’accoglienza, in quanto richiedenti asilo, anche le opportunità di apprendere la lingua italiana”.

La rete è testimone dei danni che i tagli al sistema di accoglienza hanno causato e stanno provocando al tessuto sociale ed economico trentino, così come alle storie personali dei migranti. “Da un giorno all'altro a queste persone è stato tolto il diritto – che è anche un dovere, certo – di imparare la lingua italiana, così come altri diritti: alla residenza, alla circolazione sui mezzi pubblici”, osserva Maria Rosa Mura dell'associazione Il Gioco degli Specchi. “Per un miope calcolo propagandistico si va contro gli interessi di tutta la comunità trentina, perché si lasciano allo sbaraglio queste persone, togliendo oltre tutto posti di lavoro a fior di laureati trentini”.

“Tagliando i corsi di italiano è stato fatto un danno a tutta la collettività”, incalza Sara Ballardini. “Ma la questione dei corsi di italiano è solo uno degli aspetti del problema”. Concorda Luca Bronzini della Penny Wirton Trento: “Si è molta ridotta la capacità di fornire strumenti di inclusione”, che sono necessari al benessere dell’intero territorio e dovevano essere rinforzati, non certo tagliati. “Giocare sulla paura mi sembra pericoloso, è una decisione miope: i dati demografici, a livello nazionale ma anche locale, sono allarmanti. Il nostro Paese invecchia e ha estremo bisogno di forze giovani per sostenere l'economia e il sistema”, conclude.

Al Comune di Trento la Rete chiede “con urgenza” spazi e un sostegno convinto, alla Giunta provinciale di ripristinare e riprogettare l’offerta di corsi di italiano all’interno del sistema dell’accoglienza, d'intesa con “tutti gli attori operanti sul territorio”. “La richiesta della Rete – chiude Ballardini – è di rifinanziare i corsi, ripensandoli assieme alle associazioni”. Ma, almeno finora, non risulta esserci stata risposta.