Sul Tavolo, dieci anni di solidarietà

È partito tutto dieci anni fa, dalla necessità di unire le forze per fronteggiare le tante situazioni di bisogno creatasi in relazione alla crisi economica che aveva colpito la Piana Rotaliana con la chiusura di molte aziende e la perdita di posti di lavoro. In questi due lustri, il Tavolo della solidarietà, di strada ne ha fatta e, martedì 4 giugno, ha voluto ricordare questo bel percorso in un'affollata serata coordinata da Walter Nicoletti, alla quale ha partecipato anche mons. Lauro Tisi.