Orsi polari a spasso tra le palme… e altre curiosità sul clima

La copertina del libro di Marc Ter Horst "Palme al polo nord"

Curioso e interessante il titolo del nuovo libro proposto da Editoriale Scienza: “Palme al Polo nord”. Anche la copertina lo è: orsi polari che guardano stupiti le palme verdi sulle lastre di ghiaccio galleggianti. Cosa si nasconde tra le pagine di questo volume? Potrebbe trattarsi di una storia da ridere, di un racconto inventato o di un romanzo allegorico. Niente di tutto ciò: quella che scrive Marc Ter Horst è la vera grande storia del cambiamento climatico. E lo fa partendo proprio dall’inizio, dall’origine della terra, passando per le fasi della sua evoluzione, fino ad arrivare alle stranezze del clima cui assistiamo oggi. Narrata come fosse un racconto, quella che si legge qui è la spiegazione del perché e di come il clima sta cambiando.

Il signor Horst, però, non è uno scienziato esperto in queste cose: è uno scrittore per bambini olandese che, per scrivere queste pagine, si è fatto aiutare da vari esperti. Non ha solo studiato libri, letto giornali e consultato Internet, armato di tastiera, ha anche contattato direttamente climatologi, meteorologi, biologi, geografi, chimici e geologi, persone che conosceva e perfetti sconosciuti, inviando loro una mail con oggetto ben preciso “Domanda per libro per bambini sul cambiamento climatico”. Mai avrebbe pensato, nei due anni di ricerca, di ricevere così tante risposte immediate e complete. La sua bravura è stata quella di mettere insieme tutte le informazioni raccolte, molte delle quali anche piuttosto difficili, in un libro agile e comprensibile che, in 180 pagine, riesce a spiegare moltissimi concetti. Lo hanno aiutato, però, anche le simpatiche ed eloquenti illustrazioni di Wendy Panders, che ha saputo cogliere i concetti chiave e renderli graficamente. Il risultato è un libro diviso in 10 capitoli ognuno dedicato ad un aspetto particolare di questo tema e introdotto da una sorta di elenco che riassume i punti trattati.

Non mancano le pagine che muovono i lettori all’azione con una lunga lista di ciò che ognuno può fare per combattere questi cambiamenti climatici e per salvare il pianeta Terra e le sue risorse. Completano il tutto un indice analitico e la “tombola del clima”, un giochino intelligente da fare per capire quali sono le conseguenze del cambiamento e i provvedimenti da prendere.

Per finire si deve sottolineare la precisione scientifica del testo che, come dice l’autore nell’introduzione, forse non è tutto facile da capire, ma basta continuare a leggere e poi si capirà.

Un libro per ragazzi da far leggere anche agli adulti: molto spesso, infatti, sono proprio loro a non disporre delle conoscenze base per affrontare tutti insieme le sfide del nostro tempo.