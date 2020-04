"C'è un picchio in camera mia": quarantena e fake news sugli animali in città

Da Venezia, i delfini sono arrivati a Trento. Per non parlare degli elefanti che, anziché ubriacarsi con vino di mais nella provincia di Yunnan, in Cina, bevono Marzemino in Trentino.

Nelle ultime settimane, le fake news sugli animali che girano le città, riprendendosi i loro spazi mentre noi siamo chiusi in casa, sono diventate virali. Ha scelto di scherzarci su Giorgio Romagnoni, vignettista di Vita Trentina, che il 1° aprile ha pubblicato su Facebook alcune foto di casa sua letteralmente invasa dagli animali. Un picchio, uno scoiattolo, una marmotta, una civetta, un orso, un camoscio e un delfino: questi sono gli animali immortalati da “fototrappole” piazzate in bagno, in camera e in cucina da Giorgio.

“E’ stato un gioco, il mio. Mi sono divertito a prendere in giro la frase “La natura riprende i suoi spazi”. In pratica, il 30 marzo ho fatto un esperimento sociale, una sorta di pesce d’aprile in anticipo, mandando a una decina di amici la foto di un picchio entrato in camera mia; la maggior parte – direi l’80% - ha risposto incredula, senza accorgersi neanche che, nella foto, la finestra era chiusa”, racconta Giorgio.

In un articolo uscito su National Geographic Italia il 30 marzo, la psicologa sociale Erin Vogel, analizzando proprio le fake sugli animali comparse soprattutto su Twitter e diventate poi virali, ha spiegato come ricevere molti like ad un post “ci regala un immediato riconoscimento sociale”. Quindi, quando un post ha successo, o potrebbe averlo, lo condividiamo; poco importa se la notizia è vera o falsa. “La reazione è stata subito quella. Alcune persone, vedendo la foto del picchio, mi hanno detto 'Oddio, questa devo proprio condividerla'. Siamo sempre connessi, e appena vediamo qualcosa che ci piace dobbiamo condividerlo, senza però darci neanche il tempo di riflettere”, spiega Giorgio.

Se molto spesso la frase “la natura riprende i suoi spazi” è usata a sproposito, è anche vero che potremmo trasformarla, ricontestualizzandola.

“Potremmo tradurla in una riflessione: che cosa vuol dire lasciare i suoi spazi alla natura quando torneremo a fare la vita di prima? Sarebbe interessante cercare di non fare la vita di prima e lasciare invece che la natura se li tenga, alcuni spazi. È veramente fattibile? Possiamo solo porla come una domanda, ma sarebbe il caso. Questo però vuol dire che dobbiamo impegnarci, che ciascuno di noi deve fare delle rinunce. Fino a che punto siamo disposti a non prendere un aereo per andare al mare, o a fare una vacanza in bicicletta o in treno piuttosto che in auto?”, è la riflessione di Giorgio. “La notizia falsa sui delfini a Venezia, ad esempio, è diventata virale. I delfini a Venezia sono una bella cosa. Però allora niente più grandi navi a Venezia dal 1° maggio. Questo sarebbe veramente bello”.