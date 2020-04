Coronavirus: oggi 13 decessi e 69 nuovi contagi. Quasi 6000 domande di bonus alimentare

Nelle ultime 24 ore si sono registrati in Trentino 13 decessi e 69 nuovi contagi. Continua dunque la stabilizzazione nel numero dei contagi. I tamponi effettuati sono stati 654. Le persone in terapia intensiva sono attualmente 79.

Nelle ultime 24 ore si sono registrati in Trentino 13 decessi e 69 nuovi contagi. I tamponi effettuati sono stati 654. Le persone in terapia intensiva sono attualmente 79. “Non facciamo alcuna selezione basata sull’età - ha detto il direttore dell’Apss Paolo Bordon - , dando ad esempio la precedenza ai giovani sugli anziani. La valutazione viene fatta esclusivamente in base all’opportunità di sottoporre ogni singolo paziente ad un trattamento così invasivo quale è l’intubazione”.

Sul piano dei controlli del rispetto delle misure di prevenzione, sono state controllate ieri 2142 persone e comminate 155 sanzioni.

Oggi il presidente Fugatti ha incontrato in teleconferenza il Consorzio dei comuni e i sindaci, per esaminare l’erogazione del bonus alimentare e delle mascherine. Riguardo al bonus, le risorse sono in capo ai Comuni, anche se la loro gestione è stata demandata alla Provincia. “Un esempio di buona sinergia”, ha sottolineato Fugatti. Alle 17 circa di oggi pomeriggio erano arrivate al sito 5682 domande, come ricordato dall’assessore Stefania Segnana. Le domande saranno esaminate dai servizi sociali delle Comunità di valle e quindi, se ritenute idonee, accolte come previsto. Il bonus, in questa fase,verrà erogato alle famiglie più bisognose per un periodo di due settimane.

Per quanto riguarda le mascherine, da domani saranno necessarie per entrare negli esercizi commerciali, mentre oggi è iniziata la loro distribuzione. E’ possibile che entro domani la distribuzione non sia stata completata, per cui si chiede a tutti un po’ di buon senso e di pazienza nell’ottemperare a quanto previsto dall’ordinanza adottata dal presidente della Provincia.

Le mascherine distribuite agli esercenti non sono quelle di tipo chirurgico messe a disposizione delle rsa, sono quelle inviate dalla Protezione civile e il loro utilizzo è previsto esclusivamente durante la spesa nei supermercati o altre circostanze analoghe, cioè per brevi periodi. Non solo dispositivi usa-e-getta, e possono esser riutilizzate più volte.

Diverse sono le mascherine che verranno distribuire nei Comuni del Trentino da Vigili del fuoco volontari e Croce Rossa, a casa, ad ogni persona. In questa fase si distribuiranno due mascherine a cittadino. “Stiamo attendendo – ha sottolineato ancora Fugatti - disposizioni sul loro utilizzo, anche dalla Sanità nazionale, ovvero se sarà necessario indossarle tutte le volte che si esce di casa o solo in alcune circostanze, ad esempio sugli autobus”.