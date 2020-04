Famiglie in attesa dei pacchi viveri

La crisi sanitaria “morde” anche famiglie che si sono trovate senza reddito nel giro di pochi giorni. L’osservatorio della Caritas diocesano ha registrato subito quest’emergenza nell’emergenza e lo riscontra ancora oggi: “Direi che ogni giorno arrivano in media cinque richieste di poter usufruire dei nostri pacchi viveri per il sostentamento della famiglia”, analizza Cristian Gatti, coordinatore dell’Area Comunità della Caritas. Pur “allenato” dalla gestione di altre emergenze per calamità naturali, si trova a fare i conti con bisogni nuovi. “Vediamo che col passare dei giorni si fanno acute le difficoltà di chi è rimasto senza reddito. Difficile riconoscere categorie precise ma si rivolgono a noi anche lavoratori precari, chi era inserito nell’Azione 19 e anche stagionali del turismo che si trovano a casa, senza prospettive”. Un allarme segnalato negli stessi giorni anche dall’assessore provinciale alle attività economiche Achille Spinelli (“alcune famiglie cominciano a boccheggiare; anche i soldi per fare la spesa scarseggiano”, ha dichiarato martedì al Corriere del Trentino

) e che ha trovato una risposta parziale nel decreto “Buoni viveri” che dovrebbe far arrivare ai Comuni trentini una certa somma per le situazioni più gravi.

Anche nelle sue articolazioni parrocchiali e zonali la Caritas è impegnata a monitorare questi bisogni, in alcuni casi in stretta collaborazione con i Comuni che chiedono un aiuto nel monitoraggio di bisogni sommersi: “Ci teniamo in contatto con i gruppi locali”, precisa Gatti che sulla città di Trento, d’intesa col Comune, ha visto crescere da 15 a 90 il numero dei pacchi viveri da distribuire in città: si tratta di cibo secco a lungo termine che viene impacchettato in via Giusti e consegnato da volontari Caritas ben formati (nel rispetto delle precauzioni di sicurezza) secondo una turnazione bisettimanale. E’ significativo segnalare che anche due sacerdoti in queste settimane si sono resi disponibili per questo servizio porta a porta (senza naturalmente entrare in casa).

Oltre all’impegno economico, la Caritas sottolinea anche la difficoltà di reperire gli approvigionamenti. E il cittadino comune che volesse farsi carico di quest’emergenza che tocca tante famiglie, ma non può uscire di casa? “Una proposta che mi vien da fare attraverso Vita Trentina è quella di prevedere una somma corrispondente ad un pacco viveri per un’altra famiglia e donarla una volta al mese attraverso il conto corrente riservato dalla Caritas”. Proposta ben accolta e dalla destinazione sicura: il conto corrente della Caritas è presso Cassa Centrale Banche con iban IT41G0359901800000000081237 e causale Ermegenza Coronavirus,