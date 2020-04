“I tamponi, il rischio e la mia piccola parte in laboratorio”, parla una microbiologa del S. Chiara

La testimonianza di chi è chiamata a fare analisi laboratorio in microbiologia: la responsabilità della precisione, il pensiero ai malati, la pazienza dei gesti Il desiderio di aiutare si scontra con i limiti tecnologici, con la frequente carenza di reattivi, con il crescente afflusso di campioni

Come tecnico di laboratorio - lavoro in Microbiologia all’ospedale Santa Chiara di Trento – mi sento un piccolo anello della lunga catena di cura di questa pandemia che ha messo in ginocchio il nostro stile di vita, l’economia, le relazioni sociali e famigliari, stravolgendo ogni certezza, sicurezza, illusione di essere gli artefici e unici responsabili delle nostre scelte, dei nostri progetti, del presente e del futuro. Tutto è cambiato, ma la sostanza di ciò che siamo, facciamo e sentiamo resta la stessa: solo insieme possiamo vivere, solo corresponsabilmente possiamo uscirne, solo anteponendo il bene comune agli interessi personali possiamo aiutare a sperare, guarire, dare conforto a chi soffre.

Lavoro in un laboratorio analisi: non sono a contatto con i malati e con i loro famigliari, ma mai come ora ci sentiamo investiti della responsabilità di fare bene il nostro lavoro. Precisione ed accuratezza sono la normalità, così come pensare alla persona che intanto lotta, soffre e spera… Manipolando con cautela quei tamponi penso a chi, con più rischio del mio, li ha prelevati; a chi, con ansia e intimo tremore, si è sottoposto allo spiacevole prelievo; a chi li ha trasportati, alle segretarie che li hanno accettati, alle colleghe che li hanno smistati, alle mie dottoresse che gestiscono le infinite, pressanti telefonate. È una catena di collaborazione e sollecitudine che li porta fino a me, in attesa di un risultato sospirato e temuto, molto meno immediato di quel che ognuno desidererebbe.

Lavoro nella stanza della biologia molecolare, insieme alle colleghe più esperte che mi stanno pazientemente insegnando questo lavoro così lento e complesso che mal si sposa con l’urgenza e il crescente carico di lavoro necessario. Lavoriamo prevalentemente in silenzio, indistinguibili dietro cuffia, camice monouso fuori taglia che ci infagotta, guanti e mascherina; chi entra spesso non ci riconosce, finché non alziamo gli occhi. Vedo occhi stanchi, con le occhiaie, dei colleghi reduci dai lunghi estenuanti turni notturni e festivi; occhi attenti e assorti, spesso comunque incoraggianti e sorridenti; voglio bene a quegli occhi, sono quelli delle mie sorelle e dei miei fratelli, adesso.

Lavoriamo con concentrazione e attenzione, le mani ferme per necessità e il cuore che trema, i muscoli irrigiditi per la tensione e l’ansia di sbagliare. Lavoriamo con calma e pazienza, perché i movimenti bruschi sono pericolosi per noi e per il rischio di compromettere la validità del risultato; è la pazienza difficile di chi vorrebbe fare di più e meglio, ma si riconosce limitato e dipendente da tempi non suoi, da ritmi obbligati. È la pazienza dei gesti e dell’ascolto in famiglia e in comunità… e allora mi sento in sintonia con chi è costretto a restare a casa e dare valore al suo tempo, insieme a chi con lui vive, aspetta e spera.

Il desiderio di aiutare si scontra con i limiti tecnologici, con la frequente carenza di reattivi, con il crescente afflusso di campioni. E penso anche a chi avrebbe bisogno di esami diversi da quelli per il Coronavirus ma, complice questa emergenza prolungata, non li fa e sopporta il dolore, la malattia acuta e cronica, l’incertezza del futuro.

Quel che posso fare è “solo” la mia parte, la mia piccola e necessaria parte, frazione di un tutto: sono parte delle scelte politiche, della cura assistenziale, delle telefonate incalzanti e ininterrotte, delle procedure aziendali, della comunicazione dei campioni positivi, delle sofferenze e della trepidazione di chi attende un risultato, una cura, la guarigione, la morte…

Il tuo lavoro, a casa, è in sintonia con il mio e insieme siamo corresponsabili del presente e del futuro; consapevoli dei limiti della scienza, della medicina e della volontà umana, ci affidiamo reciprocamente alla preghiera e ai gesti di bene fatti con il cuore, riconoscendoci non solo nella stessa barca, ma anche insieme ai remi, come ha sottolineato venerdì 27 marzo papa Francesco nella preghiera di supplica.

Grazie al panificio Sosi e ad altre realtà del territorio per le gustose merende a sorpresa, agli allievi infermieri che ci custodiscono e ci salutano con un sorriso al tendone di entrata, al personale della mensa ospedaliera e alle signore delle pulizie; grazie alle commesse dei negozi di alimentali, agli addetti alla raccolta dei rifiuti, ai postini, a chi non ci fa mancare i servizi essenziali; grazie a chi ci informa e ci intrattiene, ai vicini che giocano con i figli e chiacchierano dalle finestre; grazie al vescovo Lauro e ai sacerdoti che non ci fanno mancare l’accompagnamento spirituale e il conforto della fede; grazie alla presenza costante e consolante degli amici.

In questo tempo imprevisto e apparentemente insopportabile, ognuno continua a fare il suo lavoro, in semplicità e con passione, pur nella fatica e nell’ansia. Allora possiamo riconoscere, nel limite e nella fragilità, che è un tempo da abitare e da custodire, per reimparare a vivere in pienezza e verità, in attesa di una Pasqua nella fede, nelle relazioni, nelle comunità… e sì, anche nel lavoro.