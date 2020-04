Nelle Rsa, dove la pandemia ha colpito duro

SOMMARIO = Massimo Giordani (Upipa): “Gestire il contagio nelle strutture è un problema serio”

La rsa di Pergine Valsugana. Foto Zotta

La pandemia nelle Rsa del Trentino ha colpito duro. Dei 2574 contagiati in Provincia di Trento (al 30 marzo), 597 erano ospiti di Apsp e Rsa; dei 164 morti, 57 erano ospiti di strutture comunitarie. Alcune realtà si sono rivelate focolai di contagio: è il caso delle Apsp S. Spirito di Pergine, di Bleggio Superiore, della Fondazione Comunità di Arco, della Cis di Ledro, della Residenza Molino di Dro, dell’Opera Romani di Nomi. “La situazione è critica”, ha riconosciuto il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, incontrando martedì 31 marzo i vertici delle Rsa di Alto Garda e Ledro.

Numeri che “fanno tremare i polsi”, dicono “con profonda amarezza” i segretari dei sindacati pensionati Ruggero Purin per lo Spi Cgil, Tamara Lambiase per Fnp CISL e Claudio Luchini della Uilp che, lungi dal voler fare polemica in un momento come questo, affermano però con decisione che quando tutto sarà finito “si dovrà fare una riflessione seria”. E accusano i ritardi nell’approvazione della riforma del settore, che, avviando investimenti importanti, avrebbe perlomeno “garantito maggiore sicurezza al comparto, un suo governo unitario ed una maggiore integrazione socio-sanitaria”. E accusano: “Ci sono state per troppe settimane evidenti carenze per tutelare chi lavora e chi è ospite di queste strutture, nessuna regia sanitaria, tutto lasciato ad ogni Rsa, che ha lavorato solo con le proprie forze”. Così nelle Rsa in cui il virus ha fatto il suo ingresso non è stato possibile il suo contenimento. “Va fatto il possibile per tenere fuori l’epidemia da queste strutture: fornendo idonei dispositivi di protezione al personale e garantendo tamponi preventivi a tutti gli operatori”, chiedono i sindacati. Di “Caporetto per ospiti ed operatori” parla la Fenalt, dando voce operatori “che si sentono lasciati allo sbaraglio” e chiedendo “linee guida chiare, rispettate da tutti”.

Ancora più forte è la denuncia che arriva dalla vicina Lombardia, piegata dall’epidemia, dove Forum Terzo Settore, Ledha, Uneba e Alleanza Cooperative Italiane parlano senza mezzi termine di “strage degli innocenti” nelle case di riposo: persone con disabilità e fragilità, anziane ma non solo, alle quali, una volta contratta la malattia, viene negato l’accesso alle cure e muoiono nelle case o nei servizi residenziali, nel silenzio, mentre chi li assiste troppo spesso non dispone di adeguati dispositivi di protezione individuale. In Trentino servono 30 mila mascherine al giorno per il personale sanitario di ospedali e case di riposo, i dpi reperiti finora rischiano di non bastare al bisogno di protezione di chi opera in prima linea negli ospedali e nelle Rsa (dove, per sopperire alla carenza, se ne prevede il riciclo), ricordano Cgil Cisl Uil del Trentino, chiedendo di organizzare gli approvvigionamenti “non solo per la fase di emergenza”, visto che il bisogno di mascherine permarrà anche quando i contagi saranno sotto controllo.

Vero è anche che anche nelle Rsa si può guarire, grazie all’azione indefessa di medici, Oss e di tutti coloro che riescono a supportare le persone con un’assistenza di qualità”, come ricorda Enrico Nava, direttore del settore dell’Integrazione socio-sanitaria dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari (Apss). Sono 115 (al 30 marzo) gli ospiti di strutture socio-sanitarie per le quali si è registrata la remissione dei sintomi.