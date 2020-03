Trasporto pubblico: nuove disposizioni per treni e servizi urbani e extraurbani

Importanti provvedimenti dal 13 marzo 2020 per i servizi ferroviari e dal 15 marzo 2020 per i servizi urbani ed extraurbani

A partire da oggi 13 marzo 2020 per i servizi ferroviari e dal 15 marzo 2020 per i servizi urbani ed extraurbani Trentino trasporti ha adottato importanti provvedimenti inerenti la gestione del trasporto pubblico locale. L'obiettivo è quello di contenere la diffusione del COVID-19.

In tutto il Trentino, per esigenze di lavoro e urgenti ragioni sanitarie (comprese le necessità di recarsi da parenti non autosufficienti) sarà possibile contattare il numero verde 800390270 (elastibus) tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 17.00, per richiedere uno specifico trasporto gratuito, purché la richiesta arrivi entro le 17 del giorno precedente. I servizi di trasporto (gratuito) saranno svolti dalle imprese del consorzio trentino autonoleggiatori. Il servizio di prenotazione sarà attivo da sabato 14 marzo 2020. Aggiornamenti su: www.trentinotrasporti.it.

Le nuove disposizioni

Da venerdì 13 marzo vengono ridotto il servizio ferroviario FTM Trento - Malè - Mezzana nei giorni feriali, garantendo i treni nel prospetto allegato, e viene ridotto anche il collegamento sulla ferrovia della Valsugana.

Il servizio è soppresso nei giorni festivi.

I servizi urbani di Trento e Rovereto osserveranno l'orario festivo nei giorni feriali dal lunedì al sabato. Sono sospesi i servizi urbani festivi.

Da lunedì 16 marzo e per tutte le successive giornate feriali dal lunedì al sabato, i servizi di trasporto pubblico urbano sono effettuati con modalità e con orario festivi.

Da domenica 15 marzo e per tutte le successive giornate di domenica e festive, i servizi di trasporto pubblico urbano sono sospesi.

Sabato 14 marzo sono sospese tutte le corse notturne del Servizio Urbano di Rovereto.

La Funivia Trento - Sardagna osserverà ik seguente orario: giornate feriali dal lunedì al sabato: servizio attivo dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 19.30. Domeniche e festivi: servizio sospeso.

Tutti i provvedimenti indicati hanno validità a tempo indeterminato, fino a che non saranno revocati dalle autorità competenti.