Milano Cortina 2026, i XXV Giochi Olimpici Invernali 2026 all'Italia

Il trampolino di Predazzo - foto Newspower

Le Olimpiadi invernali 2026 si terranno in Italia. Alle 18.04 l'annuncio ufficiale, con l'apertura a Losanna della busta contenente il nome della sede ospitante. Milano Cortina l'ha spuntata sulla candidatura della Svezia con Stoccolma ed Are.

Nella delegazione ufficiale italiana, il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti. "Una giornata storica per l'Italia e per il Trentino - ha detto Fugatti. - Siamo emozionati e felici per aver contribuito a rafforzare la candidatura di Milano-Cortina. Non era un risultato scontato, al contrario. Dietro c'è tanto lavoro e tanta passione. Sapevamo di aver un dossier inappuntabile e sono convinto che realizzeremo un'Olimpiade memorabile, sostenibile ed efficiente, sia sotto il profilo operativo che finanziario, garantendo ai territori ospitanti sviluppo e benefici a lungo termine e rafforzando la posizione dell'intera area alpina nel Mondo".

Grande soddisfazione anche per l'assessore allo sport e turismo, Roberto Failoni. "E' una vittoria dell'Italia e dei territori che hanno sostenuto la candidatura. Il dossier predisposto dal comitato organizzatore si è dimostrato all'altezza, anche sotto il profilo della sostenibilità ambientale ed economica”.

A Losanna anche Paola Mora, presidente del CONI - Comitato Provinciale di Trento, che nelle ore precedenti aveva espresso ottimismo, ritenendo la candidatura di Milano e Cortina "solida" perché "alla base vi è una unità di intenti, caratteristica che non può essere e non deve essere scontata perché in ballo ci sono risorse importanti". Il 93% degli impianti sportivi è già esistente e questo dato potrebbe essere risultato il fattore chiave per favorire il progetto italiano rispetto a quello di Stoccolma ed Are.

Il Trentino è interessato con tre sedi di gara in val di Fiemme: Predazzo (salto con gli sci e combinata nordica), Tesero (sci di fondo), Baselga di Pinè (pattinaggio velocità).

A Baselga di Piné la pista di pattinaggio di velocità, già esistente, è la più importante struttura di formazione permanente d’élite in Italia, ed è stata già sede di grandi eventi come l’Universiade invernale nel 2013 e i Campionati del Mondo Juniores nel 2019. La pista di pattinaggio su ghiaccio rinnovata e completamente coperta fornirà un impianto per il pattinaggio di velocità, con una capienza di 5.000 posti a sedere per allenamenti e competizioni d’élite. Con i suoi 1030 metri sul livello del mare, sarà la struttura più alta d’Europa. A Tesero il Centro sci nordico ha ospitato in passato grandi eventi, tra cui tre Campionati del Mondo e una Universiade invernale; è una delle piste più versatili a livello mondiale. La sede è già perfettamente attrezzata e potrà ospitare anche gare in notturna. A Predazzo il trampolino ‘G. Dal Ben’ è la migliore sede in Italia per la disciplina del Salto con gli sci e viene regolarmente utilizzata ogni anno per la Coppa del Mondo; dispone di due trampolini principali (HS 134 e HS 106), tre trampolini scuola e una serie di strutture attrezzate per atleti, giudici, federazioni, giornalisti e broadcaster.