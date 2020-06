Trento Malé e Valsugana, due interruzioni sulle tratte

Il Treno Minuetto della Valsugana. Foto Archivio Servizio Trasporti PAT

Sono previste nel fine settimana due interruzioni su due tratte delle Ferrovie Trento-Malé e Valsugana. Il servizio sarà comunque assicurato grazie all’impiego di autobus sostitutivi, che prevedono alcuni posti a disposizione su prenotazione per chi viaggia con la bicicletta.

La Ferrovia Trento Malé sarà interrotta per lavori tra Cles e Mezzana, da sabato 13 giugno fino al 4 luglio. Il servizio sostitutivo viene garantito attraverso autobus. Gli utenti sono invitati a consultare gli orari pubblicati sul sito di Trentino Trasporti e disponibili nelle stazioni e alle fermate. Fino al 5 luglio, su tutta la tratta, per il trasporto bici al seguito sono disponibili massimo 4 posti: è consentita la prenotazione telefonando allo 0461/821000 entro le ore 16.00 del giorno precedente la data del viaggio. Senza la prenotazione non è garantito il trasporto. Dal 5 luglio sarà attivo un servizio shuttle di bus con carrello.

Sulla Ferrovia della Valsugana invece l’interruzione, sempre per lavori, interesserà il tratto compreso tra Primolano e Bassano, per il periodo che va dal 14 giugno fino all’8 settembre. Anche in questo caso il servizio viene garantito attraverso autobus sostitutivi. Fino al 5 luglio per il trasporto bici al seguito sono disponibili massimo 6 posti: è consentita la prenotazione telefonando allo 0461/821000 entro le ore 16.00 del giorno precedente la data del viaggio. Senza la prenotazione non è garantito il trasporto. Dal 5 luglio sarà attivo un servizio shuttle di bus con carrello per la intera tratta.