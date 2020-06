Domani in piazza gli addetti alle mense

Si terrà anche a Trento, dalle 9.30 alle 11.30 davanti al palazzo della Provincia in piazza Dante, la mobilitazione nazionale dei lavoratori e delle lavoratrici delle mense scolastiche e aziendali prevista per domani 24 giugno.

Lo sciopero, proclamato dalle maggiori sigle sindacali, chiede maggiori certezze riguardo al futuro della categoria che ha ormai esaurito le quattordici settimane di cassa integrazione Covid 19 ed è in attesa di una proroga dell’ammortizzatore sociale.

Alla mobilitazione nazionale si aggiunge, in Trentino, quella degli addetti delle mense universitarie, da lunedì scorso ufficialmente senza lavoro. Risto 3 infatti dopo aver vinto l’appalto subentrando a Sma, per via della mancata riapertura delle mense non ha ancora riassunto i 48 addetti, che intanto sono a casa senza retribuzione né ammortizzatori sociali.

Una situazione che sarà al centro dell’incontro in programma nel pomeriggio di oggi presso la Federazione della Cooperazione trentina, con Provincia, Organizzazioni sindacali, Opera Universitaria e Risto 3.