Il libro di Folgheraiter e Zotta racconta la val di Fiemme

Trecento pagine, altrettante immagini, per raccontare la val di Fiemme e l’autogoverno di un popolo fiero. Ideato due anni fa, il progetto della Comunità Territoriale della Val di Fiemme si concretizza in questi giorni con la consegna ai nove Comuni della valle di un congruo numero di copie di un volume scritto dal giornalista Alberto Folgheraiter e corredato dalle suggestive immagini del nostro Gianni Zotta.

“La Comunità territoriale di Fiemme” è un libro nato con l’obiettivo di raccogliere e sintetizzare in un unico volume le informazioni relative a storia, cultura, tradizioni, curiosità, economia dei paesi di Fiemme. Sarà dato in omaggio a tutte le famiglie della valle.

Un modo per far entrare in tutte le case la “magnificenza” della Val di Fiemme, cioè “quel profondo senso del bene comune, una consapevolezza condivisa e diffusa, un’eredità preziosa che viene tramandata dalle e per le generazioni”, come si legge nell’introduzione al libro scritta dal presidente Giovanni Zanon e dall’assessore alla Cultura Michele Malfer.

Esistevano già numerose e valide pubblicazioni sui singoli aspetti o i singoli paesi della val di Fiemme. Questo volume fa sintesi e si pone come biglietto da visita anche per gli ospiti che scelgono la nostra valle per un periodo di soggiorno.