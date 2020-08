Anche la Protezione civile trentina in aiuto di Verona

Lasciate in pace gli orsi: mercoledì sit-in dell’Oipa in piazza Dante

Mercoledì 8 luglio dalle 11.30 alle 12.30 l’Oipa Trento organizza un sit- in in piazza Dante, sotto la presidenza della Provincia di Trento. “Lasciate in pace gli orsi” lo slogan di questa manifestazione pacifica alla quale aderiscono anche le associazioni Animal Pride e Mountain Wilderness Italia. L’Oipa vuole quindi far arrivare la sua voce in […]