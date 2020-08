La chiesetta alpina al passo Pelagatta

La chiesetta alpina al Bocheto di Levico

Nel 2002, ai Baiti di Levico è tornata a splendere la piccola chiesa che gli Alpini di Levico Terme avevano costruito già nel 1969 in località Bocheto. Come spesso accade, la ragione costituente di queste iniziative, è la memoria dei morti in guerra. Poi si aggiunge anche un pizzico di orgoglio alpino che intende testimoniare, […]