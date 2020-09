Oggi la Giornata per la Terra Santa, il messaggio di padre Patton

Si ricorda oggi la Giornata per la Terra Santa, nella quale durante le Messe in tutte le parrocchie del mondo viene raccolta la Colletta per i Luoghi Santi, che a causa della pandemia non si era potuta svolgere come di consueto nel giorno di Venerdì Santo.

La Colletta rappresenta infatti la principale fonte per il sostentamento della vita che si svolge intorno ai Luoghi Santi. Le offerte raccolte dalle parrocchie e dai vescovi vengono trasmesse dai Commissari di Terra Santa alla Custodia e usate per il mantenimento dei Luoghi e per i cristiani di queste regioni.

Tutte le informazioni sui progetti sostenuti sono contenute nel nuovo sito www.collettavenerdisanto.it, dal quale è possibile anche scaricare il videomessaggio del Custode di Terra Santa, il trentino padre Francesco Patton.