Con “InFondo Speranza” la Diocesi sostiene chi è in difficoltà

Dal mese di luglio 2020 è operativo in diocesi il fondo straordinario “InFondo speranza”, pensato per sostenere singoli e nuclei familiari in questa delicata fase di crisi dovuta alla pandemia che ha portato molte persone alla riduzione o addirittura alla perdita del lavoro.

Un’iniziativa rivolta a tutto il territorio diocesano, con particolare attenzione a disoccupati, lavoratori precari e lavoratori autonomi che a causa dell’ondata Coronavirus abbiano subito l’interruzione delle attività; singole situazioni di parrocchie o di altri enti ecclesiastici, operanti nel territorio diocesano, con gravi difficoltà a seguito della pandemia. Chiunque può contribuire al fondo, attraverso offerte, che nei primi mesi ha già offerto un sostegno concreto complessivamente a 291 persone, tra nuclei famigliari o singoli, adulti e minori.

Un primo bilancio, che evidenzia l’importante impatto dell’iniziativa sul territorio trentino, è stato pubblicato in questi giorni sul sito web della Diocesi di Trento, dove è possibile trovare informazioni su come contribuire ad alimentare il Fondo straordinario e sulle modalità di accesso allo stesso.