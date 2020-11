Coronavirus: oggi in Trentino 243 positivi e 6 decessi

Coronavirus, focolaio in una RSA di Montagnaga

Sono 49 i soggetti risultati positivi al Covid-19 in Trentino nelle ultime 24 ore. Tra questi, 3 sono minorenni, 2 dei quali appartengono alla fascia 0-5 anni, mentre sono 21 gli over 70. Un totale di 30 persone, 22 ospiti e 8 operatori, risulta collegato ad un focolaio scoppiato in una Rsa di Montagnaga, sull’altopiano […]