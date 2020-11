Fugatti smorza la polemica sui tamponi: “Dal Trentino dati corretti”

L’analisi dei tamponi. Foto ufficio stampa PAT

“Il dibattito attorno alla comunicazione dei dati sui test molecolari e quelli antigenici riguarda tutte le regioni, non è una situazione che interessa solo il Trentino”. Così il presidente della Giunta provinciale Maurizio Fugatti in conferenza stampa ha smorzato le polemiche degli ultimi giorni rispetto al conteggio delle positività al Covid-19: “Il Ministero della Salute sta prendendo in merito una decisione e quando lo farà ci dirà come devono essere comunicati i dati. Il Trentino è classificato come territorio giallo perché ha indicatori che caratterizzato una buona capacità di risposta del sistema, non perché non ha comunicato determinati dati. Il Trentino si è comportato correttamente rispetto alle richieste del Ministero della Salute”.

“Anche da noi la situazione è grave ma gli indicatori dicono che abbiamo una buona capacità di resilienza e il sistema sanitario sta lavorando con capacità“, ha aggiunto Fugatti, che si è detto preoccupato soprattutto “dal numero di posti letto occupati da pazienti Covid nei diversi ospedali rispetto a quelli disponibili, mentre meno preoccupante è il dato relativo alla percentuale di occupazione dei posti in terapia intensiva“.