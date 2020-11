Dalla stampa argentina: è morto Diego Armando Maradona

Calcio, Levico e Dro in tribunale contro la retrocessione

Levico e Dro, assieme agli altri 28 club del gruppo “Serie D Salviamoci” hanno deciso: il ricorso alle vie legali annunciato in occasione della ratifica da parte della FIGC dei verdetti proposti dalla Lega Nazionale Dilettanti è ora ufficiale. La soluzione della LND infatti non permette alle squadre in coda alle classifiche dei gironi di […]