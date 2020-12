Il maltempo chiude le scuole in 7 comuni del Trentino

Sul Trentino in arrivo maltempo da allerta gialla

È attesa per venerdì e durerà almeno per tutto il fine settimana la fase più intensa della perturbazione che ha già interessato il Trentino nelle ultime ore. La Protezione civile ha decretato lo stato di ‘allerta gialla’ invitando a porre la massima attenzione per possibili smottamenti, esondazioni, valanghe. Per venerdì la pioggia si farà intensa, […]