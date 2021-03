Di Maio annuncia: “Chico Forti spostato in un penitenziario in attesa del trasferimento”

Ospite a Tg2 Post nella serata di ieri, 29 marzo, il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio è stato sollecitato dalla conduttrice a fornire aggiornamenti sulla situazione dell’annunciato rientro in Italia di Chico Forti, il trentino attualmente condannato all’ergastolo negli Stati Uniti con l’accusa di omicidio premeditato di cui si è sempre dichiarato innocente.

Di Maio, spiegando di essere in contatto quasi quotidianamente con Forti, ha rassicurato gli italiani sull’esito positivo della vicenda: “Stiamo aspettando gli ultimi documenti dall’amministrazione degli Stati Uniti, per poter procedere con le operazioni di trasferimento. La buona notizia è che Chico Forti è stato trasferito in un altro penitenziario negli stati Uniti, dove si collocano i detenuti in attesa del trasferimento, quindi ci sono tutti i segnali affinché il prima possibile possa arrivarci la buona notizia su Chico”.