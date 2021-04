“A spasso col lupo”, giovedì 9 un incontro con il WWF del Trentino

Sempre più diffuso anche sul nostro territorio, il lupo è una specie che da sempre richiama l’attenzione dell’uomo, anche se spesso per motivi contrapposti. Per conoscerlo meglio, il WWF del Trentino ha organizzato per giovedì 9 aprile alle 20.00, sulla pagina Facebook e YouTube dell’associazione, un incontro online dal titolo “A spasso col lupo“, a cui parteciperanno Marta Gandolfi, presidente TAM-SAT, e Aaron Iemma presidente WWF Trentino, che rifletteranno con Marco Galaverni sugli stimoli offerti dal suo libro “L’uomo che sognava i lupi“.

“Molti di coloro che nel tempo lo hanno studiato hanno cercato di appianare i contrasti uomo-lupo e di mostrare la specie per quello che in effetti è: non un predatore sanguinario, ma un animale intelligente, elemento di sistemi naturali complessi e con il quale è possibile convivere”, spiegano gli organizzatori.