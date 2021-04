Arriva l’Aquila Basket Earth Day 2021, la madrina è Francesca Dallapè

“A spasso col lupo”, giovedì 9 un incontro con il WWF del Trentino

Sempre più diffuso anche sul nostro territorio, il lupo è una specie che da sempre richiama l’attenzione dell’uomo, anche se spesso per motivi contrapposti. Per conoscerlo meglio, il WWF del Trentino ha organizzato per giovedì 9 aprile alle 20.00, sulla pagina Facebook e YouTube dell’associazione, un incontro online dal titolo “A spasso col lupo“, a […]