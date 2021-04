Moscon concede il bis: sua la terza tappa del Tour of the Alps

Gianni Moscon festeggia al Tour of the Alps 2021

Nuova vittoria per Gianni Moscon al Tour of the Alps 2021: la terza tappa, da Imst a Naturno, conferma lo splendido momento di forma del corridore trentino della Ineos Granadier, che batte allo sprint i compagni di fuga Großschartner e Storer.

Il gruppo controlla, ma non si preoccupa di rimontare sui quattordici attaccanti, che si sfalda sulla salita di Tarres, dove a partire sono Moscon, Fabbro, Storer e GroBschartner. Dal gruppo inseguitore esce come un mastino Pello Bilbao tutto solo per provare a rimontare. Tuttavia la vittoria è decisa in una volata ristretta. Lo sprint di Gianni Moscon è quello giusto, eccellente e soprattutto vincente.

Per il trentino si concretizza così la doppietta al Tour of The Alps, mentre in classifica generale rimane saldamente al comando Simon Yates, seguito da Pavel Sivakov al secondo posto e un rampante Pello Bilbao al terzo posto.