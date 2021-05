Larga vittoria del Trento femminile contro il fanalino di coda Le Torri

Un’esultanza di gruppo. Foto ACF Trento

Torna a sorridere il Trento, autore di una prova convincente a Torri di Quartesolo. Una vittoria per 6-0, rotonda e indiscutibile, contro l’ultima in classifica. Ma soprattutto una partita dominata e controllata sotto ogni aspetto ed in ogni minuto di gioco.

È servita una mezz’ora per sbloccare la partita, iniziata forse con un po’ di timore, ma poi a senso unico. Nei primi minuti Callegari è stata brava a farsi trovare pronta e salvare lo 0-0 su una buona occasione loro. Passate in vantaggio con il gol di Poli, abile a colpire al volo dopo la ribattuta del portiere veneto su tiro di Rosa, le gialloblu prendono in mano il gioco e non concedono più nulla a Le Torri.

Il raddoppio arriva poco dopo con la stessa Rosa che entra in area da sinistra e piazza un buon tiro sul primo palo. Nel recupero del primo tempo su un lancio di Rosa, che dalla tre-quarti mette il pallone in area di rigore, Alessandra Tonelli è brava di testa ad anticipare il portiere in uscita.

Al 47esimo un filtrante porta Tonelli in area da sola davanti a Dal Dosso, superata in dribbling per il 4-0. Parte da Pasqualini l’azione del quinto gol: con una percussione sulla fascia mancina il centravanti trentino arriva in area e mette in mezzo dove Daprà, da sola, appoggia comodamente in rete. Nel recupero c’è tempo anche per il 6-0 con Chemotti che dai 20 metri calcia insaccando il pallone sotto al sette.

Forti della bella prova offerta, il Trento si prepara all’arrivo del Vittorio Veneto domenica prossima, 9 maggio, a Mattarello: una sfida più complessa, per confermare le note positive di oggi. In classifica intanto solo il Brixen sembra tenere il passo ed il secondo posto diventa una questione regionale, che sarà in bilico fino alla fine.