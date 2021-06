A Primiero la prima tappa trentina del trekking tour del regista Emanuel Confortin

Arriva il Trento Film Festival, “diffuso e sperimentale”

Anche il Trento Film Festival fa i conti con il virus. La 68ª edizione, in programma dal 27 agosto al 2 settembre, risentirà, inevitabilmente, dell’emergenza sanitaria, delle norme anti Covid previste e dei relativi protocolli (in fase di affinamento) oltreché dall’evoluzione della pandemia. I titoli in programma nelle varie sezioni (24 quelli in concorso) saranno […]