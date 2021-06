In arrivo la prima summer school di Agenzia di stampa giovanile

Giovani e creatività: due nuovi laboratori a Trento

Sostenere e promuovere la creatività giovanile, l’aggregazione, la formazione e la professionalizzazione, favorendo lo scambio e la contaminazione tra organizzazioni e discipline: questi gli obiettivi dei due progetti che, grazie al bando per il sostegno di laboratori creativi per i giovani del Comune di Trento, prenderanno il via nei prossimi mesi. Il primo, proposto dall’Associazione […]