Un minuto per la pace: in piazza Fiera si ritrovano Diocesi, Azione Cattolica, Acli, sindacati, Tavolo religioni

Fiaccole per la pace. Foto © Gianni Zotta

Ampia adesione in Trentino alla proposta Un Minuto per la Pace lanciata anche in ambito diocesano dal Forum Internazionale Azione Cattolica (FIAC) per la giornata di oggi, martedì 8 giugno alle ore 13. L’invito, rivolto a credenti e non credenti, è a fermarsi almeno per un minuto e pregare per la pace; quest’anno, in particolare, per la Terra Santa, il Myanmar e agli altri conflitti nel mondo.

Per condividere il momento di preghiera, oggi alle ore 13 a Trento in piazza Fiera si sono dati appuntamento rappresentanti del mondo cattolico e della società civile: Diocesi, Azione Cattolica, Acli, sindacati, Tavolo religioni. Insieme hanno condiviso e sottoscritto anche il seguente appello per la pace:

“È chiaro quindi che la pace universale è la migliore tra le cose che concorrono alla nostra felicità» (dal De Monarchia di Dante Alighieri – Trattato I, cap. IV). Nel settimo centenario dalla sua morte, ci lasciamo ispirare da questo pensiero di Dante per affermare con forza la verità di questo dato di fatto: mai le donne e gli uomini saranno felici, mai conosceranno reale progresso e stabilità, mai si scambieranno sguardi di accoglienza reciproca e di collaborazione fattiva se non si farà ogni sforzo per costruire giustizia e pace. Ciascuna e ciascuno ha tutto ciò che serve per fare la propria parte, nella dimensione domestica, scolastica, professionale, civica, politica, religiosa e in qualsiasi altra dimensione che caratterizza l’essere umano. Il nostro appello, quindi, è rivolto prima di tutto a noi stessi e a tutte e tutti coloro che hanno a cuore le sorti dell’umanità, dai politici ai leaders religiosi, dai rappresentanti di enti pubblici e privati fino ad ogni cittadino: siano, le nostre, parole e azioni di pace”.