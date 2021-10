Covid in Trentino: oggi un decesso e 43 casi positivi

Bollettino Covid, oggi 1 decesso e 59 nuovi contagi

Sono sempre contenuti i numeri del contagio in Trentino, ma un nuovo decesso – una donna che si è spenta in ospedale – conferma anche oggi la pericolosità del Covid-19. Oltre all’ennesimo lutto, nel bollettino di oggi, l’Azienda provinciale per i servizi sanitari riporta 59 nuovi casi: 25 positivi al molecolare e 34 all’antigenico. I […]