Sfilata delle bande trentine, 70 anni dalla nascita della Federazione dei Corpi Bandistici del Trentino

Domenica 24 ottobre grande adunata e sfilata delle bande trentine a Trento

Domenica 24 ottobre vi sarà una grande festa per celebrare i 70 anni dalla nascita della Federazione dei Corpi Bandistici del Trentino: 76 bande di tutta la provincia partiranno in sfilata dal MUSE per giungere infine in piazza Dante. Al loro arrivo in piazza le bande daranno spettacolo, eseguendo delle coreografie, marciando e suonando attraverso l’esecuzione degli inni della Federazione, del Trentino e d’Europa.

L’itinerario partirà dai giardini del MUSE e seguirà per: zona cimitero del Comune di Trento – Via Rosmini – Via Madruzzo – Via 24 Maggio – Via Travai – Svolta a sinistra verso piazza Fiera – Via Mazzini – Via SS. Trinità – Via Mantova – Via del Simonino – Piazza Cesare Battisti – Galleria dei Partigiani – Via Manci – Via Alfieri – fino a Piazza Dante.

La prima banda a partire sarà quella di Andalo alle ore 8.45, dopodiché toccherà alle altre a intervalli di due minuti l’una dall’altra. Ogni banda impiegherà circa 35 minuti a percorrere l’itinerario definito. Ultima a partire quella di Folgaria alle 10.45. Tutte le bande presenti saranno in piazza Dante per le 11.20, quando insieme intoneranno gli inni della Federazione, del Trentino e infine d’Europa. Con le bande trentine sfileranno alcune formazioni provenienti da fuori provincia, gradite ospiti dell’evento: la Musikkapelle di Schwaz in Tirolo e quella di Lazfons/Latzfons, dalla Provincia autonoma di Bolzano.

L’intera manifestazione sarà visibile online: un’opportunità in più considerando l’impossibilità, per le norme anti Covid-19, di portare il pubblico dentro piazza Dante; tuttavia sarà libera la partecipazione nelle vie di passaggio delle bande in sfilata.

La sfilata di domenica rappresenta l’evento clou di un ricco calendario di appuntamenti dedicati alla celebrazione dei 70 anni della Federazione delle Bande trentine: una serie inaugurata la scorsa primavera con la presentazione del volume “A suon di marce”, proseguita il 26 settembre con il concerto a Trento della Banda Sinfonica Giovanile e ai primi di ottobre con l’importante convegno di due giorni intitolato “Il senso di fare banda ieri, oggi, domani”.

“I preparativi procedono bene – anticipa il presidente di FederBande Renzo Braus – siamo alla definizione degli ultimi dettagli di un’organizzazione molto impegnativa. Soprattutto mi aspetto tanta partecipazione per un grande evento che vede finalmente tornare la musica per le vie della città di Trento”. Conclude Braus soddisfatto della partecipazione di 76 formazioni tra bande, rappresentanze e ospiti, “segno evidente della voglia che abbiamo di tornare a fare musica insieme, fare comunità nel segno del volontariato, bel punto di ripartenza dopo gli ultimi due anni segnati dalla chiusura”.