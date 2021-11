Dal Trentino a Glasgow. La delegazione dei giovani trentini alla COP26

È in corso in questi giorni a Glasgow la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 2021, conosciuta anche come COP26, alla quale per il decimo anno partecipa anche una delegazione di ragazzi trentini. Dal 2012, ovvero dalla Conferenza ONU sullo sviluppo sostenibile, Rio +20, ad oggi, l’Associazione Viração&Jangada, insieme a diversi partner e con il sostegno della Provincia Autonoma di Trento, ha reso possibile la partecipazione diretta di più di un centinaio di studenti delle scuole superiori e delle università ai negoziati internazionali sul clima.

Questa volta, la delegazione trentina è composta da 12 persone tra studenti universitari e ricercatori che sono in partenza per la prossima Conferenza ONU sul Clima (COP26) e per il People’s Summit for Climate Justice che si terranno dal 31 ottobre al 12 novembre a Glasgow, in Scozia. Gli eventi conteranno sulla partecipazione di circa 25 mila persone tra negoziatori e diplomatici dei 195 paesi firmatari dell’Accordo sul Clima di Parigi, rappresentanti delle imprese multinazionali, del mondo della ricerca e osservatori delle organizzazioni non governative e dei movimenti sociali di tutto il mondo.

I lavori preparatori alla COP26 sono iniziati ancora nel mese di febbraio scorso con l’inizio di un percorso di formazione in vista della Conferenza dei Giovani sul Clima Trentino Alto Adige, tenutasi l’8 maggio al MUSE durante il Trento Film Festival e che ha visto la partecipazione di circa 40 giovani tra 15 e 29 anni e co-promosso dal Forum Provinciale sui Cambiamenti Climatici. La Conferenza ha ricevuto il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica ed è stato inserito nel Programma “All4Climate – Italy 2021”, e al quale ha aderito anche il Comune di Trento – ha lo scopo di sensibilizzare sull’emergenza climatica oltre che i partecipanti, anche la cittadinanza e le istituzioni. Per farlo, i giovani che si sono impegnati in questo percorso hanno elaborato delle raccomandazioni politiche, che sono discusse con rappresentanti del mondo della politica, dell’educazione, del mondo profit e di quello no profit.

Il principale scopo della delegazione trentina a Glasgow è quello di raccontare l’evento internazionale della COP26 attraverso la prospettiva giovanile e mediante l’utilizzo di tecniche di giornalismo partecipativo tramite la produzione di articoli, foto e video. Nella cittadina scozzese, i ragazzi lavoreranno in squadra con giovani di altri paesi dell’Europa, Africa e dell’America Latina nell’ambito dell’Agenzia di Stampa Giovanile. Il gruppo utilizzerà come piattaforma di diffusione il sito www.stampagiovanile.it e i social media (www.facebook.com/agenziadistampa; instagram @stampagiovanile), ma anche altri mezzi di comunicazione più tradizionali come giornali, radio e riviste locali e nazionali. I loro articoli verranno anche tradotti e pubblicati su altri siti inglesi, portoghesi e spagnoli.

La partecipazione della delegazione trentina è una delle principali attività previste nell’ambito di “Visto Climatico”, progetto triennale di giornalismo partecipativo e di educazione promosso dall’associazione Viração&Jangada con il sostegno dell’Assessorato competente alla Cooperazione allo Sviluppo della Provincia Autonoma di Trento e in collaborazione con importanti realtà del territorio: il Centro Europeo Jean Monnet, l’Associazione Mazingira (MUSE), la Fondazione Fontana, il portale Unimondo, l’Associazione In Medias Res nonché con il supporto scientifico dell’Osservatorio Trentino sul Clima.